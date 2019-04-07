سامي الجميل: المطلوب لإنقاذ لبنان ونهضته حسن وطني وكفاءة ونزاهة

رأى رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن المطلوب لإنقاذ ​لبنان​ ونهضته حس وطني وكفاءة ونزاهة، مشيراً إلى أنه "عندما نفقد هذه المقومات النتيجة معروفة سلفاً".

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