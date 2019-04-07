وديع الخازن:خطة الكهرباء ستقرّ في مجلس الوزراء غدا

أشار رئيس ​المجلس العام الماروني​ ​وديع الخازن​ في حديث تلفزيوني إلى ان "القرار الذي صدر ب​الامم المتحدة​ حول حق عودة ​اللاجئين الفلسطينيين​ تبين بعد دراسات انه قرار غير ملزم ل​اسرائيل​".

وولفت إلى ان "​الرئيس ميشال عون​ بالتضامن مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وبمباركة أكيدة من رئيس مجلبس النواب ​نبيه بري​ يسعى من أجل اخراج البلد من الحفرة الموود فيها ونحن نأم أن يصل إلى النتيجة المرجوة".

وأكد ان "​خطة الكهرباء​ ستقرّ في ​مجلس الوزراء​ وإذا وقع خلافا بين الوزراء سيصار إلى اقرارها من خلال التصويت"، معتبرا ان "عدم التوصل إلى اتفاق على اقرار خطة الكهرباء فها يعني أننا فشلنا بكل شيء"، ودعا إلى اقرار مشروع ​الموازنة​ واحالته إلى ​المجلس النيابي​ والتخلص من ​القاعدة الاثني عشرية​".

وشدد على انه "يجب علينا اعادة كسب ثقة الدول بنا لأنه لا يمكننا أن نكمل بهذه الطريقة"، معتبرا ان "الحل الوحيد والاسرع والأنسب في هذا الظرف التي نعيشها هي اللمركزية الادارية.