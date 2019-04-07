نائب أردوغان: لن نسمح بالإملاءات في السياسة الخارجية وفرض أمر واقع

أكد نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فؤاد أوقطاي أن "بلاده لن تسمح بالإملاءات في السياسة الخارجية، وفرض أمر واقع، والمواقف المخالفة لروح التحالف".
وفي كلمة له خلال مشاركته الاجتماع السنوي الـ 101 لجمعية الهلال الأحمر التركي بالعاصمة التركية أنقرة، لفت أوقطاي الى أن "بلاده بادرت دوما لحل الأزمات الإنسانية في كافة أنحاء الأرض، وذلك عبر مؤسساتها الحكومية ومنظماتها الأهلية".
وأشار الى أن "إعلاء القيم الإنسانية كان ومازال ركيزة السياسة الخارجية لتركيا"، لافتاً إلى "إيواء المدن التركية أكثر من 4.7 ملايين لاجئ".
وأكد أن "الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني سيكون من أولويات تركيا على صعيد السياسة الخارجية".
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