ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أن بلاده لديها "معلومات مخابرات" تشير إلى أن الهند ستشن هجومًا جديدًا عليها هذا الشهر في ظل انحسار للتوتر بعد مواجهة بين الدولتين المسلحتين نوويًا في شباط.
ولفت قرشي إلى أن الهجوم قد يقع بين 16 و20 نيسان وأن باكستان عبرت عن مخاوفها للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية باكستان: الهند تعد لهجوم آخر علينا هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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