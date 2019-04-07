خارجية باكستان: الهند تعد لهجوم آخر علينا هذا الشهر

ذكر وزير الخارجية ال​باكستان​ي شاه محمود قرشي أن بلاده لديها "معلومات مخابرات" تشير إلى أن ​الهند​ ستشن هجومًا جديدًا عليها هذا الشهر في ظل انحسار للتوتر بعد مواجهة بين الدولتين المسلحتين نوويًا في شباط.

ولفت قرشي إلى أن الهجوم قد يقع بين 16 و20 نيسان وأن باكستان عبرت عن مخاوفها للدول الخمس دائمة العضوية في ​مجلس الأمن الدولي​.