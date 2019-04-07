المالكي: للتصدي لسياسات الإدارة الأميركية الداعمة لاسرائيل

حذر وزير الخارجية ال​فلسطين​ي، ​رياض المالكي​، من أن إعلان رئيس الوزراء وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​، اعتزامه ضم أجزاء من ​الضفة الغربية​ سينعكس سلبا على المنطقة و​العالم​ بأسره وليس على فلسطين وحدها.

وشدد المالكي على ضرورة تضافر جهود العالم، من أجل التصدي لسياسات ​الإدارة الأميركية​، برئاسة ​دونالد ترامب​، الداعمة لإسرائيل.

ورأى ان "إعلان نتانياهو هو موقف مباشر ضد فلسطين، وضد القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يعتمد على العلاقات ما بين الدول بشكل غير مباشر، وبالتالي نحن متأثرون به بشكل أساسي، ولكن ستتأثر به أيضاً جميع دول العالم".