المتحدث باسم جيش حكومة الوفاق: انطلاق عملية بركان الغضب لتطهير المدن الليبية

أكد المتحدث باسم قوات ​الجيش الليبي​ التابع ل​حكومة​ الوفاق الوطني في ​ليبيا​ محمد قنونو "أننا تحركنا فورا وبناء على خطط ​محكمة​ للرد على هجوم قوات المشير المتقاعد ​خليفة حفتر​ على ​طرابلس​". وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس، لفت قنونو إلى "أننا متمسكون بمدنية الدولة ولن نسمح بعسكرة الدولة الليبية"، معلناً عن "انطلاق عملية ​بركان​ الغضب لتطهير المدن الليبية". وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ​فايز السراج​ قد اتهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بـ"نقض العهد" وبأنه "حاول أن يطعنه في الظهر". وجاء ذلك إثر شن قواته هجوما على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق، محذرا من "حرب لا رابح فيها".

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