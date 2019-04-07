أفادت وكالة "​روسيا اليوم​" بأن غارة جوية استهدفت دوار الأربعين في ​صنعاء​ عاصمة اليمن، موضحة أنها أدت إلى تضرر منازل وإصابة طالبات في مدرسة مجاورة.

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كانت هذه تفاصيل خبر غارة جوية تستهدف صنعاء وتلحق الأضرار بالمنازل ومدرسة مجاورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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