ترامب: نتانياهو وغانتس رجلان صالحان ولا أدري من سيفوز منهما

أبدى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حذرًا إزاء نتائج الانتخابات التشريعية ال​إسرائيل​ية، متوقعًا "اشتداد" المنافسة بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ومنافسه الرئيسي ​بيني غانتس​ ووصفهما بالصالحين، مشيرًا إلى أنه لا يدري من سيفوز منهما.

تصريح ترامب جاء قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات خلال المؤتمر السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في ​لاس فيغاس​، ولم يقدم أي تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني لخطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة بصفقة القرن، التي يعمل البيت الأبيض عليها منذ عامين والتي يرتقب كشفها في الأسابيع، التي تلي الانتخابات الإسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن من شأن قرار ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على ​هضبة الجولان​ التي احتلتها إسرائيل من ​سوريا​ في ​حرب 1967​، أن يخدم الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو.