خارجية إيران:مجموعة G7 تقع تحت تأثير السلوك غير القانوني لأميركا

أدان المتحدث باسم الخارجية ال​إيران​ية ​بهرام قاسمي​ البيان الصادر عن اجتماع مجموعة G7، معتبرًا أنه "تضمن تفسيرات واهية وغير صحيحة بشأن البرنامج ​النووي الإيراني​ ودور إيران في المنطقة ومنظومتها الصاروخية".

وأوضح قاسمي أن "مجموعة G7 تقع تحت تأثير السلوك غير القانوني للولايات المتحدة وتسعى إلى إرضائها عبر تكرار ادعاءات غير صحيحة"، مؤكدًا "أننا ندين انتهاك الدول الأوروبية الثلاث لمبادئ ​الاتفاق النووي​ ونطالبها بتقديم توضيحات. إيران ستتابع انتهاك الدول الأوروبية الثلاث للاتفاق عبر الآليات المتوفرة في الاتفاق".

وشدد قاسمي على الدور البناء لإيران في تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن البرنامج الصاروخي الإيراني "سلمي ودفاعي".