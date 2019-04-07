البرلمان البولندي: نريد تعويضات بقيمة 900 مليار دولار من ألمانيا

أعلن نائب في البرلمان البولندي، لوكالة "نوفوستي" أن بلاده تعتزم تعتزم مطالبة ​ألمانيا​ بتعويضات مالية عن الخسائر التي لحقت بها في ​الحرب العالمية الثانية​، كاشفًا أن المبلغ يقدر بـ900 مليار دولار.

وأكّد العضو في اللجنة المختصة في تقدير قيمة التعويضات أن تجاهل الحكومة البولندية لمسألة التعويضات خلال الثلاثين سنة الماضية يعد "عارًا"، موضحًا أنه "يتعين على ألمانيا دفع مبالغ مالية لائقة كتعويضات".

وكان الرئيس البولندي ​أندريه دودا​ قد صرح في وقت سابق أن مسألة التعويضات التي تطالب بها بلاده لا تزال مفتوحة. ومن جانبها أكدت ألمانيا في تصريحات سابقة أنها لا تنوي دفع أي تعويضات إلى ​بولندا​، ولا يوجد أساس للتشكيك في تخلي بولندا عن التعويضات سنة 1953.