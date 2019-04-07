سبوتينك: الجيش الليبي يبدأ عملياته الجوية فوق العاصمة طرابلس

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" بأن الطيران الحربي التابع ل​قوات الجيش الليبي​ بدأ في عملياته الجوية فوق العاصمة ​طرابلس​.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري تأكيده أن "الطيران الحربي للجيش الوطني سيقوم باستهداف مواقع وتجمعات آليات تابعة لمليشيات مسلحة في طرابلس".

وأوضح المصدر أن "الطلعات الجوية التي نفذتها طائرات القوات المسلحة العربية الليبية، استهدفت منطقة "مقر النقلية" وهي تعد بمثابة مخازن للأسلحة والآليات التابعة للكتائب في طرابلس، كما استهدف بعض الآليات بالقرب من كوبري المطار القديم الواقع تحت سيطرة الجيش الليبي".

Advertisements

وأمر قائد ​الجيش الوطني​ الليبي ​خليفة حفتر​، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء ​السلاح​ ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ​فايز السراج​ حالة "النفير العام" لقوات الجيش و​الشرطة​، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".

كما أعلن المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق محمد قنونو عن "انطلاق عملية "بركان الغضب" لتطهير المدن الليبية".