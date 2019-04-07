صور| أمين سر "الشئون العربية" بالبرلمان: "تعديل الدستور ضرورة وليس رفاهية"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي

قالت النائبة سحر صدقي، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المرتقبة ضرورة ملحة من أجل حفظ استقرار الوطن، كما تعتبر أحد الركائز المنتظرة لدعم واستكمال المشروعات القومية العملاقة التي انطلقت خلال الفترة الماضية.

وتابعت النائبة البرلمانية، خلال المؤتمر الحاشد الذي شهده مركز نجع حمادي في محافظة قنا، لدعم التعديلات الدستورية المقبلة، أن التعديلات الحالية ضرورة وليست رفاهية.

وأضافت النائبة البرلمانية أن التعديلات الدستورية تستمد أهميتها من ضرورة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق في مصر وأشادت به المنظمات الاقتصادية العالمية المتخصصة.

وأشارت أمين سر لجنة الشئون العربية بالبرلمان إلى أن المرأة المصرية لها دور فعال في الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، كما يقع على عاتقها الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة، لذا يجب عليها إدراك حجم التحديات الحالية والمقبلة والخروج إلى صناديق الاقتراع لإبداء الرأي في التعديلات الدستورية المرتقبة.