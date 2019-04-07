وزير التنمية المحلية يستعرض المشروعات الاستثمارية والخدمية بمحافظتي جنوب سيناء وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

استعرض وزير التنمية المحلية محمود شعراوى خلال اجتماعه مع محافظي جنوب سيناء وأسوان، المشروعات الاستثمارية والخدمية بالمحافظتين.

وذكرت الوزارة ـ في بيان اليوم ـ أن الوزير استعرض مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة بمقر الوزارة اليوم، عددا من الملفات المهمة وعلى رأسها متابعة المشروعات الاستثمارية الجارية على أرض المحافظة وإجراءات تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات الخدمية.

وتم مناقشة جهود المحافظة لتطوير منطقة رأس سدر، وخطوات تأهيلها للاستثمار خلال الفترة المقبلة، ومراجعة المخططات الاستراتيجية الخاصة بمنطقة الرويسات لتكون من أفضل المناطق الجديدة المتميزة بالمحافظة، وتم استعراض خريطة المؤتمرات الدولية القادمة التي من المقرر أن تستضيفها المحافظة لخروجها بأفضل صورة ممكنة مع استغلالها للترويج الجيد للسياحة في مدينة السلام.

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كما عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع أحمد إبراهيم محافظ أسوان بمقر الوزارة، لمتابعة كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها مشروعات الرصف والإنارة والتجميل وتحسين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، ومشروعات البنية التحتية التى ستخدم عملية الاستثمار والتنمية بالإضافة إلى استعراض معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة.

كما استعرض الوزير شعراوى مع المحافظ، جهود المحافظة لتنفيذ إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الأفريقى خلال عام 2019 .

وقال شعراوى إن ما شهدته المحافظة خلال مؤتمر الشباب العربي الإفريقى الذي عقد فى شهر مارس الماضى سيكون بداية لتحسين قطاعات البنية الأساسية وشبكة الطرق، مشيراً إلى أن المحافظة ستشهد نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.