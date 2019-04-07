وزير التعليم العالي: الرئيس السيسي أكد ضرورة تعزيز الدور المجتمعي للجامعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

صرح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة تعزيز الدور المجتمعي للجامعات المصرية، والسعي لاكتشاف كافة الموهوبين في المجالات المختلفة.

وقال عبدالغفار- في تصريح لقناة (إكسترا نيوز) الفضائية، اليوم الأحد، إن "الرئيس السيسي أعلن في مؤتمر الشباب الذي عقد في جامعة القاهرة العام الماضي أنه ستكون هناك لقاءات دورية مع المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء المعاهد والمراكز البحثية".

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وأضاف أن الرئيس السيسي أشار- خلال اللقاء المجمع بين المجلس الأعلى ومجلس المراكز والمعاهد البحثية - إلى أهمية الدور المجتمعي للجامعات في تنمية الوعي وثقافة التعليم على مستوى الطلاب".

وأوضح أن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي ناقش مسألة توظيف التكنولوجيا لربط البحث والتنمية والابتكار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح، يوم الخميس الماضي، فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي (بين الحاضر والمستقبل) بالعاصمة الإدارية الجديدة.