غدا.. وزيرة الثقافة تشهد تكريم اسم 17 شخصية من رموز ثورة 1919

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، غدا الإثنين، الاحتفالية الكبرى التي ينظمها قطاع شؤون الإنتاج الثقافي؛ لتكريم أسماء 17 شخصية من رموز ثورة 1919، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وذكر القطاع - في بيان اليوم الأحد - أن هذه الاحتفالية تأتي بمناسبة مئوية ثورة 1919، وأن الاحتفال يتضمن حفلا غنائيا بقيادة المايسترو جورج قلتة، ويتغنى نجوم الحفل بباقة من أشهر الأغاني الوطنية التي ظهرت خلال فترة الثورة.

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من قيادات وزارة الثقافة، إلى جانب أصدقاء وأسرة الأسماء المكرمة، وكوكبة من الفنانين والمثقفين ورجال الصحافة والإعلام.