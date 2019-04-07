محافظ دمياط توجه بتحفيز المرأة على المشاركة في "التعديلات الدستورية" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعا مع الرائدات الصحيات والريفيات بحضور اللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة.

وتوجهت المحافظ، في مستهل الاجتماع بالتحية للرائدات الصحيات والريفيات، مشيدة بمجهوداتهن الكبيرة خلال الفترة الماضية وطالبتهن بالبدء في توعية المرأة بالقرى والنجوع بأهمية المشاركة الإيجابية وإبداء الرأي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وقالت "عوض"، إن المرأة تتمتع بدور بارز في الحياة السياسية، باعتبارها نصف المجتمع.

ووجهت "عوض" المسئولين في فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط بتجديد بطاقات الرقم القومي المنتهية للسيدات، حتى يتمكن من المشاركة في الاستفتاء، مؤكدة أنه سيجري التنسيق مع السجل المدني للانتهاء من تلك البطاقات في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى نجاح المرأة المصرية في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، لافتة إلى حرص الدولة على تمكين وتعزيز دور المرأة في جميع المجالات.