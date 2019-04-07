احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ترتفع لأكثر من 3 تريليونات دولار في مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين في مارس الماضي، مسجلة صعودا لخمسة أشهر متتالية، مع تنامي التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما طغى على تأثير المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني اليوم الأحد أن احتياطيات الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت بنحو تسعة مليارات دولار في مارس إلى 3.099 تريليون دولار.

Advertisements

وهبطت العملة الصينية اليوان 5.3% مقابل الدولار العام الماضي، في ظل تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني. لكن اليوان تعافى بما يزيد على 2% منذ بداية 2019، بفضل آمال بأن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.

وفي مارس، تراجع اليوان 0.3% مقابل الدولار نظرا لقوة العملة الأمريكية، التي ارتفعت واحدا في المئة مقابل سلة من عملات رئيسية.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب قليلا إلى 78.525 مليار دولار من 79.498 مليار دولار في نهاية فبراير.