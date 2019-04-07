في شهادة صادمة ..سعيد عويطة يعنف والده ويطرده من المنزل..!!

اتهم والد العداء السابق ورجل الأعمال حاليا المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية سعيد عويطة بضربه وتعنيفه وتعريضه للتهميش، والطرد من المنزل رفقة والدته التي انفصل عنها في وقت سابق.

والد سعيد عويطة، كشف في حوار صحفي مع صحيفة مغربية عن “معاناته” مع ابنه، حيث أشار إلى أن حياته معه كانت جيدة في عز مسيرته الرياضية، “لكنه تغير كثيرا بعدما تزوج من زوجته الثانية التي يعيش معها في أمريكا”، معتبرا إياها “سبب جميع المشاكل التي تعاني منها العائلة”.

وقال أحمد عويطة إن سعيد قام بضربه وتعنيفه في أحد الأيام، وطرده من منزله، بعدما كان يعيش معه تحت سقف واحد، مشيرا إلى أنه سافر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة بمساعدة زوجته الثانية واشتغل لمدة قصيرة هناك، ثم دخل إلى المغرب واقتنى منزل يعش فيه حاليا.

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وكشف والد سعيد عويطة أيضا أن هذا الأخير همش والدته هي الأخرى، وتركها تعيش في ظروف مزرية، كما أن لديه ابن من زوجة أخرى يبلغ من العمر 25 سنة، تركه بدون معيل، ويعيش هو الأخر ظروف مزرية”.

وفي سؤال حول إمكانية الصلح ورجوع المياه إلى مجاريها بينهم، قال الوالد إنه لن يتسامح مع ابنه، إذا حاول رؤيته بعد مماته، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يعالج الأمور مع ابنه قبل رحيله..