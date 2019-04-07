مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار بالدانمارك

أعلنت الشرطة الدانماركية مقتل شخص وإصابة 4 آخرين على الأقل بجروح في حادث إطلاق نار بشمال العاصمة كوبنهاجن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل اليوم الأحد عن مصادر بالشرطة قولها "إنه تم اعتقال 14 شخصا على خلفية إطلاق النار، الذي يعتقد أنه نجم
وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة العاصمة لاو ثيسن أن المتورطين في إطلاق النار تتراوح أعمارهم بين 20 و27 عاما، ويعتقد أن لديهم علاقة بالعصابات.
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