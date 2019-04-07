الحكومة العراقية تؤكد رغبتها الاستعانة بالشركات والخبرات المصرية لإعادة إعمار العراق

أكدت الحكومة العراقية رغبتها في الاستعانة بالشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في إعادة إعمار العراق ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد وكيل أول وزارة التجارة العراقية ، هيثم جميل ، - في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التجارة محمد هاشم العاني ، أمام ممثلي أكثر من خمسين شركة مصرية متخصصة في مجال المقاولات وصناعة مواد البناء فى مؤتمر " إعادة البناء والتشييد " الذي عقد اليوم / الأحد / في (بغداد ) ويستمر يومين ، أن مصر ستكون من ضمن الدول الأولى، المشاركة في إعادة إعمار العراق ، مشددا على إدراك الحكومة العراقية أهمية الاستثمار الأجنبي ، ودوره في النهوض بالاقتصاد العراقي ، وأثره على الطاقة الإنتاجية .
وأضاف أنه من أجل ذلك الهدف شرعت الحكومة في إعادة النظر في بناء نسقها الاقتصادي ، بما يحقق للقطاع الخاص دورا قياديا للاقتصاد ، لافتا إلى أنه فى سياق سعي الحكومة إلى خلق مناخ استثماري يستجيب لمتطلبات المستثمرين
وأشار إلى أن هناك خطة عمل لإعادة إعمار العراق ، تشمل المناطق المحررة وجميع المحافظات المتضررة ، منوها - في هذا الصدد - بتوجيه الدعوة للشركات المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين ، مشددا على عمل الوزارات والقطاعين الخاص والحكومي في العراق مع الجانب المصري ، بهدف إيجاد شراكات جادة لتحقيق هذا الهدف .
ووجه الدعوة للشركات المصرية إلى المساهمة وبشكل فاعل ، وأن تكون حاضرة في إعادة إعمار العراق ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ، لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين .
ومن جانبه ، أعرب رئيس هيئة الاستثمار العراقي ، سامي الأعرجي - أمام المؤتمر - عن إعجابه الشديد بالتجربة
وأضاف أن الظروف الآن مختلفة ، حيث تم وضع خطة تنمية مستدامه 2018 – 2030 ، معربا عن الأمل في العمل على إعادة ترتيب الاقتصاد من خلال تفعيل عمل القطاعات المنتجة ، تشمل 12 قطاعا خدميا ما بين خدمية ومنتجة بمختلف المجالات مثل : الكهرباء والنقل والغاز والاتصالات والسياحة وغيرها .
وثمن - في هذا الصدد - التجرية المصرية ، مؤكدا اعتزام العراق الاستعانة بها ، مستندا على الإمكانات المادية والبشرية التى يتمتع بها ، وخاصة مع استمرار الإنتاج النفطي ، والقدرة على تحقيق صادرات نفطية ضامنه لاستدامة الإيرادات المالية التى يمكن توظيفها في القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى .
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