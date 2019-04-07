قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل ستستمر في انتهاك القانون الدولي بـ "وقاحة" طالما تجد حصانة للإفلات من العقاب من المجتمع الدولي، "ولا سيما مع دعم إدارة الرئيس الأمريكى ترامب وتأييدها لانتهاك إسرائيل للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف عريقات سنواصل المطالبة بحقوقنا عبر
وكان عريقات قد صرح الشهر الماضي بأن الخطوة المقبلة للرئيس الأمريكي
يذكر أن نتنياهو صرح أمس السبت اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، مؤكدا أنه لن يزيل مستوطنة واحدة من المنطقة وسوف يسعى بطبيعة الحال إلى السيطرة على منطقة غرب الأردن، وأوضح نتنياهو أنه في حال القيام بمزيد من الانسحاب فإن هناك مخاوفا من نشأة "قطاع غزة آخر في الضفة الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر عريقات:لم أتفاجأ بتصريح نتنياهو حول اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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