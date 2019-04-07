أمريكا تخلي وحدة عسكرية من ليبيا بسبب تدهور الوضع الأمني

أعلنت القيادة الأمريكية الإفريقية، اليوم الأحد، أنها نقلت وحدة عسكرية من ليبيا مع استمرار القائد الليبي خليفة حفتر هجومه ضد قوات الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما ذكر موقع "thenational" الأمريكي.
وقالت القيادة الإفريقية المعروفة باسم أفريكوم في بيان لها :"بسبب تزايد الاضطرابات في ليبيا ، تم نقل مجموعة من القوات الأمريكية التي تدعم القيادة الأمريكيةالإفريقية مؤقتًا، استجابة للظروف الأمنية في البلاد".
ولم يذكر بيان الولايات المتحدة أي تفاصيل عن حجم القوة أو مدة نقلها وقال القائد الإفريقي الجنرال توماس والدهاوسر: "الحقائق الأمنية على الأرض في ليبيا تزداد تعقيدًا ولا يمكن التنبؤ بها".
وجاء الإخلاء في الوقت الذي دخل فيه هجوم
تم نشر القوات الخاصة الأمريكية في ليبيا عدة مرات في السنوات الأخيرة، مع سلسلة من الغارات التي تم شنها للاستيلاء على الليبيين المتهمين بالإرهاب، وكان من بينها غارة في عام 2014 للقبض على أحمد أبو خطالة، الذي سُجن في أمريكا لدوره في مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز في بنغازي في عام 2012.
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