وزير الداخلية التونسي يؤكد تعزيز الاحتياطات الأمنية والعسكرية على حدود بلاده

أكد وزير الداخلية التونسي، هشام الفراتي، أن حكومة بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرًا إلى وجود احتياطات أمنية وعسكرية خاصة على الحدود الغربية والشرقية التونسية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر وزير الداخلية التونسي- في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد-
وأضاف في السياق ذاته "على رغم أنّ معدل التهديدات يعتبر مرتفعًا، فإن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها وهناك يقظة"، مشيرًا إلى أنّه في الفترة الأخيرة تم إحباط عمليات إرهابية عدّة آخرها الرسائل التي كانت موجهة إلى بعض الشخصيات الوطنية والنقابية والإعلامية، وتم القضاء على ثلاثة عناصر تنتمي إلى كتيبة (جند الخلافة)، من بينهم أمير هذه الكتيبة.
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