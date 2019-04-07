مصرع وإصابة أكثر من 33 شخصًا في هجومين انتحاريين شمال شرق نيجيريا

أفادت مصادر أمنية في نيجيريا بمصرع 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجومين انتحاريين في "مايدوجوري" عاصمة شمال شرق نيجيريا، التي دمرها تمرد جماعة (بوكو حرام).
ونقل عن المصادر قولها: "إن انتحاريتين فجرتا نفسيهما وسط حشد في منطقة "مونا دالتي" على مشارف المدينة، مما أسفر عن
وأفاد الراديو بأن الهجومين وقعا في حي شهير، وسبق وتعرض لهجمات عديدة منذ بداية تمرد (بوكو حرام) قبل 10 سنوات.
يذكر أن جماعة (بوكو حرام) التي بايع مسلحوها في عام 2015
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