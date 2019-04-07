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مصرع وإصابة أكثر من 33 شخصًا في هجومين انتحاريين شمال شرق نيجيريا

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أفادت مصادر أمنية في نيجيريا بمصرع 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجومين انتحاريين في "مايدوجوري" عاصمة شمال شرق نيجيريا، التي دمرها تمرد جماعة (بوكو حرام).
ونقل عن المصادر قولها: "إن انتحاريتين فجرتا نفسيهما وسط حشد في منطقة "مونا دالتي" على مشارف المدينة، مما أسفر عن

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح خطيرة.
وأفاد الراديو بأن الهجومين وقعا في حي شهير، وسبق وتعرض لهجمات عديدة منذ بداية تمرد (بوكو حرام) قبل 10 سنوات.
يذكر أن جماعة (بوكو حرام) التي بايع مسلحوها في عام 2015
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تنظيم (القاعدة) الإرهابي، تضاعف اعتداءاتها في شمال وشمال شرق نيجيريا، كما ينفذ مسلحوها هجمات على أراضي النيجر والكاميرون وتشاد المجاورة، وتجاوزت حصيلة ضحايا عنف (بوكو حرام) في حوض بحيرة تشاد منذ عام 2009 نحو 27 ألف قتيل، إضافة إلى تشريد نحو 6. 2 مليون شخص، وجعل أكثر من 11 مليونا من النيجيريين المقيمين في منطقة النزاع بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة.

 

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