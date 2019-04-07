روسيا: رصد 42 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 14 انتهاكا لوقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 28 انتهاكا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، أن

هذه الانتهاكات وقعت في محافظات حماة وإدلب وحلب واللاذقية، موضحة أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ عملية إنسانية واحدة في محافظة دير الزور، وأنه لم يتم توقيع أياتفاقيات خلال الـ24 ساعة الماضية بشأن انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.وأشار البيان إلى أن عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا هو 2518 مركزا، لافتا إلى أن عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، لم يتغير خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو حاليا 234 فصيلا.