الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين بغزة

ذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي،استهدفت اليوم الأحد، بنيران رشاشاتها مراكب الصيادين والمزارعين الفلسطينيين على الحدود البرية والبحرية في قطاع غزة.وقالت ان زوارق الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق السودانية والواحة شمال غرب القطاع.وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالةمناطق شرق خان يونس والبريج جنوب ووسط القطاع، إلى جانب الحدود الشرقية لمدينة غزة.
وأشارت المصادر إلى ـنه رغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال يتوغل داخل القطاع في الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومي بجرافاته ويطلق
كما يمارس الاحتلال حصارا اقتصاديا خانقا على القطاع وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ودخول 53% منهم تحت مستوى خط الفقر وإفلاس الكثير من رجال الأعمال والتجار وتراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الاجتماعي.
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