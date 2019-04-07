الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين بغزة

ذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي،استهدفت اليوم الأحد، بنيران رشاشاتها مراكب الصيادين والمزارعين الفلسطينيين على الحدود البرية والبحرية في قطاع غزة.وقالت ان زوارق الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق السودانية والواحة شمال غرب القطاع.وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة

مناطق شرق خان يونس والبريج جنوب ووسط القطاع، إلى جانب الحدود الشرقية لمدينة غزة.وأشارت المصادر إلى ـنه رغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال يتوغل داخل القطاع في الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومي بجرافاته ويطلقالنار على المزارعين في حقولهم وعلى الصيادين في بحر غزة ، ويحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.كما يمارس الاحتلال حصارا اقتصاديا خانقا على القطاع وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ودخول 53% منهم تحت مستوى خط الفقر وإفلاس الكثير من رجال الأعمال والتجار وتراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الاجتماعي.