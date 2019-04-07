قتلى في اشتباك بين قوات النظام والمعارضة في سوريا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 13 شخصاً قتلوا، اليوم الأحد، في قصف متبادل بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا.

وقال المرصد السوري، إن تسعة قتلى سقطوا جراء قصف قوات النظام لبلدتي سراقب ونيرب اللتين تسيطر عليهما المعارضة، في حين أودى القصف الذي نفذه مقاتلو المعارضة بحياة أربعة أشخاص في بلدة مصياف الخاضعة لسيطرة الحكومة.