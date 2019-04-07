أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 13 شخصاً قتلوا، اليوم الأحد، في قصف متبادل بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا.
وقال المرصد السوري، إن تسعة قتلى سقطوا جراء قصف قوات النظام لبلدتي سراقب ونيرب اللتين تسيطر عليهما المعارضة، في حين أودى القصف الذي نفذه مقاتلو المعارضة بحياة أربعة أشخاص في بلدة مصياف الخاضعة لسيطرة الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى في اشتباك بين قوات النظام والمعارضة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.