الاحتلال يصادق على 770 وحدة استيطانية ويعتقل 10 فلسطينيين بالضفة

صادق ما يسمى المجلس الأعلى للمستوطنات وبلدية بيتار عيليت الإسرائيلية، اليوم، على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "بيتار عيليت ج" الجاثمة على أراضي مواطني قرى حوسان ونحالين وواد فوكين غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقال حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم إن المصادقة تمت على بناء 770 وحدة استيطانية، لافتاً إلى أنه تم قبل ثلاثة أيام المصادقة على بناء 70 وحدة في مستوطنة " مكساد" جنوب شرق بيت لحم.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة اعتقالات واقتحامات في أنحاء متفرقة بالضفة طالت عشرة مواطنين فلسطينيين وأحالتهم للتحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال ومستوطنيه، فيما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر وصباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية في قطاع غزة.

واستهدفت الزوارق الحربية مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق خانيونس والبريج جنوب ووسط القطاع إلى جانب الحدود الشرقية لمدينة غزة.

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