مقتل 3 شرطيين بنيران مجهولين شرق القاهرة

صرح مصدر أمني مصري بأن ثلاثة من رجال الشرطة، بينهم ضابط، لقوا حتفهم اليوم الأحد، في إطلاق نار من مجهولين بمنطقة النزهة شرق القاهرة.

وقال المصدر إن معاون مباحث قسم النزهة وأميني شرطة لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، جراء تعرض قوة أمنية، كانت تقوم بدورية اعتيادية في المنطقة، لإطلاق نار.

وأوضح المصدر أن إطلاق النار وقع بعدما اشتبهت الدورية في سيارة كانت متواجدة على جانب طريق فجر اليوم، وبها أربعة أشخاص. وذكر أنه لدى الاقتراب من السيارة لفحص المتواجدين بها؛ ترجل شخصان منها بالأسلحة الآلية، وأطلقا النيران الكثيفة على الضابط والقوة المرافقة.

ووفقاً لشهود العيان فقد تمكن الجناة من الفرار، بينما قام أهالي المنطقة بإبلاغ الشرطة.

وذكر المصدر أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة.

ولم يتأكد على الفور ما إذا كان سبب الحادث إرهابياً أم جنائياً.

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