“تقدم جديد” بالمباحثات الأميركية الصينية

قالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين “حققت تقدماً جديداً” في واشنطن هذا الأسبوع، وسيتم التعامل مع القضايا المتبقية من خلال “وسائل فعالة مختلفة”.
ولم يذكر البيان المقتضب الذي أصدرته وكالة انباء “شينخوا”، السبت/ مكان وزمان إجراء مزيد من المناقشات.
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز صرحت في بيان، الجمعة، أنه ” لا يزال هناك عملًا مهمًا” وأن الجانبين سيكونان على اتصال مستمر.
وقالت “شينخوا” إن المحادثات التي استمرت ثلاثة ايام وانتهت الجمعة تناولت قضايا تشمل نقل التكنولوجيا وحماية حقوق الملكية الفكرية والتدابير غير الجمركية والزراعة والتنفيذ.
وترأس الوفد الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه.
وتعمل بكين وواشنطن على إنهاء الأزمة التي هزت الأسواق المالية وألقت بظلالها على مستقبل الاقتصاد العالمي.
المصدر وكالات
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