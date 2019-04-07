اليمن.. لقاء مرتقب بين غريفثس والحوثي في صنعاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 أبريل 2019 01:10 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 أبريل 2019 01:10 مساءً - مشاركة

من المرتقب أن يصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن عريفثس، في وقت لاحق الأحد، إلى صنعاء للقاء قيادات في ميليشيا الحوثي بعد تأجيل اللقاء أمس.

وسيرافق غريفثس الجنرال الدنماركي، مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، وذلك لعقد اجتماعات مع قادة الميليشيات بشأن تطبيق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، والتي تتضمن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والمناطق المرتبطة بالمرافق الإنسانية.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادرنا بأن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شن 4 غارات على مخازن صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر عمد.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن إصابات مباشرة للمخازن بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

كما قتل نحو 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي بانفجار صاروخ باليستي في عملية إطلاق فاشلة جنوب العاصمة صنعاء.

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وأكدت المصادر أن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوانٍ، وقالت إن هذه هي ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها الميليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.

تأتي هذه التطورات فيما رفضت قبائل بكيل اليمنية فض مخيمات اعتصامها في العاصمة صنعاء، حيث تطالب القبائل بتسليم قيادي حوثي متهم بقتل أحد شيوخ قبائلها، ووفق مصادر قبلية هددت القبائل بقطع الطرق، وسحب أبنائها الذين يقاتلون في صفوف الميليشيات.

المصدر: – قناة العربية