اليابان.. المطالبة باستجواب زوجة غصن حول “يخت وقارب”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 أبريل 2019 01:10 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 أبريل 2019 01:10 مساءً - مشاركة

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كيه”، الأحد، إن ممثلي الادعاء في طوكيو طلبوا من القضاة استجواب زوجة رئيس شركة “نيسان موتور” المقال كارلوس غصن، فيما يتعلق بالأموال التي قيل إن زوجها اختلسها.

وكان ممثلو الادعاء قد ألقوا القبض من جديد على غصن، الخميس، للاشتباه بمحاولة الإثراء على حساب نيسان، في تطور مثير آخر قال محاموه إنها محاولة لإسكاته.

وقالت “إن إتش كيه” إن ممثلي الادعاء يشتبهون بأن غصن اختلس جزءاً من هذه الأموال من خلال شركة تعمل فيها زوجته كارول مسؤولة تنفيذية لشراء يخت وقارب.

وطلب ممثلو الادعاء منها أن يلتقوا بها لاستجوابها بشكل طوعي كشاهدة دون قسم، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض، مما دفعهم لأن يطلبوا من القضاة استجوابها بالإنابة عنهم قبل بدء أول جلسة بشأن هذه المزاعم.

وقالت “إن إتش كيه” إن مثل هذا الطلب يعطي القضاة سلطة الاستجواب بشكل إجباري لأي شاهد يرفض الإدلاء بشهادته.

Advertisements

ولم يتسن الاتصال بممثلي الادعاء للتعليق على تقرير “إن إتش كيه”.

وقال جونيتشيرو هيروناكا، رئيس هيئة الدفاع عن غصن، الخميس، إن ممثلي الادعاء صادروا هاتف غصن المحمول ووثائقه ومفكراته ويومياته إلى جانب جواز سفر زوجته وهاتفها المحمول.

وبموجب القانون الياباني يمكن للادعاء احتجاز غصن فترة تصل إلى 22 يوماً دون توجيه اتهام له.

المصدر: طوكيو – رويترز