كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران والعراق يتفقان على تطوير حقلين للنفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النفط الإيراني بيجان زانجانه، اليوم الأحد، إنّ إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق بشأن تطوير حقلين نفطيين على الحدود المشتركة بينهما.

وقال زنجانه، وفقا لتقرير على موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت، إنّ الاتفاق يهدف إلى تطوير حقلي نفط "شهر وخرمشهر".

ولم يقدم التقرير أي تفاصيل حول ماهية الاتفاقية المعنية، أو حجم الاستثمار الذي سيتم، أو النطاق الزمني المتوخى للمشروع.

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وتتمتع صناعات الطاقة في البلدين بالفعل بصلات وثيقة، ويعتمد العراق بشدة على الغاز الإيراني لتغذية محطات توليد الطاقة.

ويستورد العراق حوالي 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً من العراق عبر خطوط أنابيب في جنوب وشرق البلاد.

وأشار زنجانة إلى أن العراق مدين لإيران بحوالي مليار دولار للغاز الذي تم توفيره في الماضي.

وقال زنجانة، وفقاً لوكالة رويترز :"بالنظر إلى عدم وجود تطور في صناعات البتروكيماويات والغاز في العراق، هناك توقعات مشرقة للتعاون بين البلدين"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.