كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تهدد بالرد إذا صنفت أمريكا الحرس الثورى كإرهابى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال غالبية نواب البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، إنّ إيران ستتخذ إجراءً متبادلاً ضد الولايات المتحدة إذا صنّفت واشنطن النخبة من الحرس الثوري كإرهابيين.

وذكر ثلاثة مسؤولين أمريكيين لوكالة رويترز، أنّه من المتوقع أن تصنّف الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية، في المرة الأولى التي تصف فيها واشنطن رسميًا جيش دولة أخرى بأنها جماعة إرهابية.

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وقال بيان صادر عن 255 من أصل 290 من المشرعين الإيرانيين، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "سنرد على أي إجراء ضد هذه القوة من خلال عمل تبادلي، لذا فإن قادة أمريكا ، الذين هم أنفسهم منشئو وداعمو الإرهابيين في منطقة الشرق الأوسط، سيندمون على هذا العمل الغبي غير المناسب".

وحذر قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في عام 2017 من أنه إذا مضى ترامب في هذه الخطوة، فإن الحرس الثوري سيعتبر الجيش الأمريكي مثل تنظم داعش في جميع أنحاء العالم".