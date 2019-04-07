كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل اثنين وإصابة آخر في إطلاق نار عشوائي في كراتشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصان، من بينهم شرطي، مصرعهم وأُصيب آخر، بعد أن فتح مدمنو المخدرات النار عشوائيًا في هيئة الإسكان الدفاعي في كراتشي، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت صحيفة "سماء" الباكستانية إن الحادث وقع مساء السبت. لكن الشرطة لم تتمكن من معرفة ما حدث حتى بعد أربع ساعات من ذلك.

ومن جانبها، قالت الشرطة، إنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم، وإن المشتبه بهم كانوا تحت تأثير البرد عندما فتحوا النار. تركوا سيارتهم في مكان الحادث وفروا. وأن واحد منهم، مع ذلك، اُعتقل في وقت لاحق.