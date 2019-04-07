كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يقصف معسكرا للحوثي في ضاحية شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد شهود عيان أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات معسكر الشرطة العسكرية في ضاحية سعون شرق العاصمة صنعاء.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية حولت المعسكر إلى مركز تدريبي لعناصرها، ومخزناً للأسلحة لقربه من الأحياء السكنية شرق المدينة.

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وكانت طائرات التحالف استهدفت في وقت سابق مخازن وورش تجميع للطائرات المسيرة في ذات المنطقة.

وكانت مصادرنا أفادت بأن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شن 4 غارات على مخازن صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر عمد.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن إصابات مباشرة للمخازن بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.