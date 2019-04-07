كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تنقل موظفيها من ليبيا بسبب الاضطرابات المتزايدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، وحدة عسكرية من ليبيا فيما يقوم القائد الليبي خليفة حفتر بشن هجومه على قوات الميليشيات في طرابلس، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال".

ووفق الصحيفة، قالت "أفريكوم"، في بيان نُشر على موقعها الرسمي: "بسبب الاضطرابات المتزايدة في ليبيا، تم نقل فرقة من القوات الأمريكية تدعم القيادة الأمريكية الإفريقية، مؤقتًا من البلاد، استجابةً للظروف الأمنية على الأرض".

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في الوقت نفسه، أكد الجيش الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للحكومة والشعب الليبي.

وأضافت القيادة: "ستواصل القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا مراقبة الأوضاع على الأرض في ليبيا، وتقييم إمكانية تجديد الوجود العسكري الأمريكي، حسب الاقتضاء".

وتقدم البعثة الأمريكية في الدولة الأفريقية، الدعم العسكري للموظفين الدبلوماسيين وتنفذ عمليات لمكافحة الإرهاب.