كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف": موسكو على استعداد للنظر في جميع الخطوات لإجلاء الناس من "الركبان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن موسكو على استعداد للنظر في جميع التدابير للمساعدة في تفكيك مخيم الركبان للنازحين داخليًا على الحدود السورية الأردنية، ولكن أولًا وقبل كل شيء يدعو الولايات المتحدة إلى وقف احتلالها غير القانوني للمناطق المحيطة بالمخيم.

وأضاف "لافروف"، خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي: "نحن على استعداد للنظر في أي خطوات للمساعدة في إجلاء اللاجئين من الركبان، لكنني أعتقد أن الحل الأكثر فاعلية للمشكلة، هو إنهاء الاحتلال غير القانوني لتلك الأرض من قبل الولايات المتحدة".

وقد حاولت روسيا وسوريا، مرارًا وتكرارًا، لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الظروف البائسة التي يعيش فيها ما يقدر بنحو 40 ألف من سكان المخيم، وتردد الولايات المتحدة في السماح للناس بمغادرة المعسكر الواقع في منطقة الخليل، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. منطقة التنف.