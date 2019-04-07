كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إعلامية: نجل المشير خليفة حفتر يقود معركة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية بأن المقدم خالد حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، هو من يقود معركة طرابلس بـ"اللواء 106 مجحفل".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خالد حفتر برفقة عدد من الجنود، في منطقة العزيزية بضواحي طرابلس.

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وكان حفتر قد أعلن الخميس الماضي عن بداية عملية عسكرية بهدف الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها ممن وصفهم بـ"المليشيات والجماعات المسلحة".

وأكد حفتر، في كلمة مسجلة إلى قواته، أنه قد حان موعد "الفتح المبين (للعاصمة طرابلس) وتحريرها، داعياً إلى "عدم رفع السلاح إلا في وجه من يرفعه بوجه قوات الجيش الليبي".

وأثارت الاشتباكات والمعارك على تخوم طرابلس قلق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مما قد يتسبب فيه التصعيد الأمني، وانعكاساته على المدنيين.