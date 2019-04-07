كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هليكوبتر تهبط أرض الملعب وتختطف لاعب كرة بإيطاليا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم رجال مسلحون ملعب كرة قدم على متن طائرة هليكوبتر، و "خطفوا" لاعب كرة قدم من فرق الهواة، أو على الأقل، كان هذا ما بدا في البداية، ثم انتهى الأمر بمجرد مزحة.

وجمعت المباراة بدورى الدرجة الثالثة فريقى مدينة فياجراندى، وبلاى شوب نبرودى، نهاية الأسبوع الماضى، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم".

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وهبطت الطائرة في وسط ميدان الملعب، في مدينة كاتانيا "صقلية"، مما أجبر جميع الحاضرين على الاختباء، وبعد ذلك، نزل رجلان مقنعان بالمدافع المحمولة من المروحية وأخذوا "اجناسيو بارباجالو-55 عاماً- من الفريق المحلي.

وبعد فترة وجيزة علم المشاهدون أن الخطف كان يستهدف بارباجالو، الذي لعب مباراته الأخيرة وأراد أن يقول وداعا لكرة القدم بطريقة معينة.. وقال بارباجالو :"لقد ولدت الفكرة منذ سنوات عديدة، عندما كان عمري 35 عامًا، ومع ذلك، في تلك المناسبة، أثناء الهبوط، رأى الطيار وجود الشرطة وخوف اللاعبين، ثم ترك اللاعب فى الملعب.

وبسبب هذه المزحة، تمّ تغريم فريق "فياجراندى" 200 يورو، ومنعه من لعب مباريات البطولة المحلية حتى 31 مايو المقبل، لأنه تسبّب فى إيقاف اللعب، والسماح لهبوط طائرة هليكوبتر في الساحة التي تهدد سلامة الحاضرين "، وتم توبيخ بارباجالو أيضًا مع حظر اللعب حتى 30 يونيو، رغم أن العقوبة بالنسبة له ربما لن تكون ذات أهمية تذكر.