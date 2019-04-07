كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة حربية لحكومة الوفاق تشن غارة على موقع للجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت طائرة حربية لحكومة الوفاق، صباح اليوم الأحد، غارة على موقع للجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس، حسبما

بعد نحو 72 ساعة على انطلاق عملية "طوفان الكرامة"، نجحت قوات الجيش الليبي في تحقيق تقدم لافت على أكثر من محور في العاصمة طرابلس رغم عدم استخدام الدبابات وسلاح الجو في المعارك حرصا على حياة المدنيين. واستهل الجيش الليبي تقدمه لدحر الميليشيات المتشددة من طرابلس بالسيطرة على منطقتي ورشفانة والعزيزية الاستراتيجيتين اللتين تعدان مدخلا هاما للتقدم نحو العاصمة من ناحية الجنوب الغربي، حسب ما أعلن بيان عسكري يوم الجمعة الماضي.

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن مصادرها.