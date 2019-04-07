كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماى" تدافع عن اتفاقية مع المعارضة لإتمام البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، إنّ مواصلة التفاوض مع المعارضة حول الخروج من الاتحاد الأوروبى، هو الطريقة الوحيدة التي تبقى مفتوحة لمنع وصول "البريكست" إلى طريق سدود أو أن ينتهي بالمملكة المتحدة، المطاف بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماى، في بيان صادر عن داونينج ستريت :"هناك مجالات مختلفة يتفق فيها الطرفان الرئيسيان.. كلانا يريد إنهاء الحركة الحرة لمواطني الاتحاد الأوروبي، وكلاهما يريد مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق جيد، وكلانا يريد حماية الوظائف".