كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تحث المجتمع الدولى على وقف حماقة نتنتياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ندّد المتحدث بإسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر سيليك، بمواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعريض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط للخطر".

وأعلن نتنياهو يوم السبت، عشية الانتخابات العامة في إسرائيل، بتمديد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال فترة رئاسته المقبلة.

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وقال سيليك: "هذا البيان يتجاهل بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي"، وشدد على الطبيعة العدوانية الإسرائيلية، وقال "يجب على الجميع أن يدين هذه اللغة البغيضة لبنيامين نتنياهو".

وأضاف :"لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لوقف حماقة نتنياهو، لأن موقفه هو "هجوم واضح على جميع القيم التي تحدد المجتمع الدولي".

وحذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية من أن "من يشجع الاحتلال يجب أن يفكر ملياً في العواقب، فهذه هي النهاية بالنسبة للعالم بأسره، خاصة بالنسبة للشرق الأوسط".