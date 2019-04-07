كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفدي: الحل الجذري لقضية مخيم الركبان هو عودة اللاجئين لبيوتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي أن الحل الجذري لقضية مخيم الركبان للاجئين السوريين هو عودتهم إلى بيوتهم وبلادهم.

وقال الصفدي " مخيم الركبان هو قضية سورية أممية وقاطنوه من الجنسية السورية".

وأضاف الصفدي خلال مؤتمره الصحفي أن الحل الجذري لقضية مخيم الركبان للاجئين السوريين هو عودة السوريين إلى بلادهم وبيوتهم.

كما أشار وزير الخارجية الأردني أن حل موضوع المخيم يتم من خلال البحث الثلاثي المشترك مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.