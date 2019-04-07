كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: قرارات واشنطن حول الجولان والقدس غير شرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرر وزير الخارجية سيرغي لافروف، موقف بلاده من القرارات الأمريكية بخصوص الجولان والقدس، باعتبارها غير شرعية، مؤكدا أن روسيا تدعم حل الدولتين.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، في عمان: "ندين القرارات الأمريكية حول الجولان والقدس ونعتبرها غير شرعية".

وأضاف: "ليس لدينا معلومات حول صفقة القرن الأمريكية لكن ما نسمعه من الأصدقاء تثير القلق الشديد".