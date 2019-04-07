الجمهور المغربي غاضب من عمر بلمير.. والسبب اختار الخليج على حساب بلده الأم!

ساد غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مؤخرا، من الفنان عمر بلمير، بسبب تصريح قال فيه إنه لو خيروه بين حفل في بلده المغرب وبين حفل في الخليج سيختار الخليج.

وأكد عمر أنه فخور بإنتمائه للمغرب، لكنه يفضل الخليج لإحياء حفل فني فيه، كون أن أول بلد اشتهر فيه رفقة شقيقه هو الكويت.

وانتشر تصريح عمر في فيديو ترويجي لمقابلة أجراها مع الإعلامية الكويتية حصة البناي في برنامج بعنوان “judge” ، بشكل كبير على منصات التواصل، مرفوقا بعبارات الانتقاد والهجوم، وفي المقابل هنالك من دافعوا عن عمر ولو أنهم قلائل، بمبرر أن جمهوره في الكويت كبير في وقت يغيب فيه هو وشقيقته رجاء عن المهرجانات في المغرب.

يذكر أن عمر بلمير يملك شعبية كبيرة في الخليج العربي، لدرجة أن هناك معجبة من السعودية قامت بإلحاق الضرر بيدها عبر آلة حدة من أجل لفت انتباه ليجيبها على رسائلها على “أنستغرام” .

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ساد، أخيرا، غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب من الفنان عمر بلمير، الذي قال في تصريح له إنه لو خُيّر بين حفل في بلده المغرب، وآخر في الخليج، سيختار الخليج.

وأكد عمر أنه فخور بانتمائه إلى المغرب، لكنه يفضل الخليج لإحياء حفلاته الفنية، لأن أول بلد اشتهر فيه رفقة شقيقه، هو الكويت.

وانتشر تصريح عمر في فيديو ترويجي لمقابلة أجراها مع الإعلامية الكويتية، حصة البناي، في برنامج بعنوان”judge” ، بشكل كبير على منصات التواصل، مرفوقا بعبارات الانتقاد، والهجوم.

وفي المقابل، هناك من دافعوا عن عمر، ولو أنهم قلائل، بمبرر أن جمهوره في الكويت كبير، بينما في المغرب يغيب، وشقيقته، رجاء، عن مهرجاناته.



يذكر أن عمر بلمير يملك شعبية كبيرة في الخليج العربي، إلى درجة أن هناك معجبة من السعودية، ألحقت الضرر بيدها عبر آلة حدة، من أجل لفت انتباهه إليها ليجيبها عن رسائلها على “أنستغرام”.