توفي الفنان المصري إسماعيل محمود، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 69 سنة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
ويرتقب أن تشيع جنازة الفنان الراحل عقب صلاة العصر اليوم الأحد، بمسجد سيدي القباري بالإسكندرية المصرية، بحضور فنانين وزملائه من الميدان.
وترك اسماعيل محمود ورائه إرثا من الأعمال الفنية الشهيرة مثل مسلسل “ليالي الحلمية” و”أم كلثوم” و”زيزينيا”، وكان آخر أدواره في مسلسل “الجماعة”.
وولد إسماعيل محمود سنة 1950 بالإسكندرية، ودرس القانون، والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، لتنطلق مسيرته الفنية بعد ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة الفنان المصري إسماعيل محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.