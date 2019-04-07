بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة الفنان المصري إسماعيل محمود

توفي الفنان المصري إسماعيل محمود، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 69 سنة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ويرتقب أن تشيع جنازة الفنان الراحل عقب صلاة العصر اليوم الأحد، بمسجد سيدي القباري بالإسكندرية المصرية، بحضور فنانين وزملائه من الميدان.

وترك اسماعيل محمود ورائه إرثا من الأعمال الفنية الشهيرة مثل مسلسل “ليالي الحلمية” و”أم كلثوم” و”زيزينيا”، وكان آخر أدواره في مسلسل “الجماعة”.

وولد إسماعيل محمود سنة 1950 بالإسكندرية، ودرس القانون، والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، لتنطلق مسيرته الفنية بعد ذلك.