بعد تأييد الحكم الابتدائي.. الشوبي يناشد الملك من أجل معتقلي الريف والصحافي المهداوي

ناشد الفنان المغربي محمد الشوبي، ليلة أمس السبت، الملك محمد السادس، لإصدار عفوه عن معتقلي حراك الريف، والصحفي حميد المهداوي، بعدما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم.

الشوبي نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة كتب فيها :”نناشد جلالة الملك أن يشمل بعفوه، شباب الحراك والمهداوي في أقرب فرصة، ورفع الأحكام الجائرة في عليهم مادامت هذه الحكومة اللاشعبية متعنتة”.

وأييدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الحكم الابتدائي الصادر في حق معتقلي حراك الريف بالسجن لمدد تتراوح بين 15 شهرا و20 سنة، والسجن للصحفي حميد المهداوي المحكوم ب3 سنوات.