كارتيرون يوجه الدعوة ل19 لاعبا من أجل مواجهة أولمبيك آسفي

وجه باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الدعوة ل19 لاعبا من أجل خوض المباراة المهمة التي ستجمعه، اليوم الأحد، بأولمبيك آسفي، برسم الجولة 24 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، والتي ستقام على أرضية ملعب الأب جيكو.

ويتعلق الأمر بكل من:

أنس الزنيتي، محمد بوعميرة، الشنوف، بدر بانون، إلياس حداد، عمر بوطيب، فابريس نغاه، سعد كوحال، محمد دويك، عبد الرحيم شاكير، ابراهيما نياسي، زكرياء الوردي، أيوب نناح، أيوب خيري، أنس جبرون، زكرياء حدراف، محمود بنحليب، موشتينيم، إصلاح.

ويسعى الفريق الأخضر، المنتشي بانتصار أخير، خارج الديار، على الكوكب المراكشي، إلى تحقيق فوز جديد يبقيه منفردا في المركز الثاني.