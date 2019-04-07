ميلان يستهدف التعاقد مع كلوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على رادار أحد عمالقة الدوري الإيطالي.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ميلان يستهدف التعاقد مع مدير فني جديد في الصيف القادم، لخلافة الإيطالي جينارو غاتوزو.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، هو الخيار الأول أمام إدارة ميلان لخلافة غاتوزو، وبناء فريق قادر على منافسة يوفنتوس في الموسم المقبل.
وأوضحت أن كلوب يأتي في الترتيب الثاني باهتمامات ميلان، لأنه من الصعب أن يتخلى ليفربول عن المدرب الألماني الذي يقود الريدز الآن لتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن غاتوزو، سيرحل عن قيادة ميلان سواء نجح أو فشل في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
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